A UEFA revelou esta quinta-feira que os jogos da Liga Conferência vão ter sistema de vídeo-árbitro para o que resta da temporada.

O VAR vai estar presente na prova já a partir do play-off, que conta com a presença do Sp. Braga.

Os bracarenses caíram da fase de grupos da Liga Europa e vão agora disputar o acesso aos oitavos de final da Liga Conferência frente à Fiorentina. Os jogos estão agendados para os dias 16 e 23 de fevereiro.