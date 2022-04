O treinador dos noruegueses do Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, e o treinador de guarda-redes da Roma de José Mourinho, Nuno Santos, foram suspensos provisoriamente pela UEFA, na sequência da alegada troca de agressões no final do jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Conferência que a equipa nórdica venceu por 2-1.

Os dois treinadores vão, assim, falhar o segundo jogo, na próxima quinta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, enquanto decorre a investigação. A UEFA avisa ainda que esta suspensão é provisória e o inquérito pode resultar em castigos mais pesados para os dois treinadores.

Recordamos que a Roma acusou Kjetil Knutsen de ter agredido Nuno Santos com um soco, num incidente que terá sido testemunhado por vários jogadores. O clube norueguês, por seu lado, desmente a versão da Roma e diz que tem um vídeo que prova que foi o treinador do Bodo/Glimt a ser atacado por elementos da Roma e avançou com uma queixa-crime contra Nuno Santos.