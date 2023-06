O Vitória de Guimarães vai defrontar os eslovenos do NK Celje na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira em Nyon, Suíça.



O NK Celje terminou, lembre-se, o campeoanto esloveno no segundo lugar atrás do campeão Olimpia Liubliana.



A primeira mão vai disputar-se na Eslovénia, a 27 de julho, enquanto a segunda mão terá lugar em Guimarães, a 3 de agosto.

