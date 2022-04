Um golo de Ricardo Pereira, ao minuto 88, garantiu a passagem do Leicester às meias-finais da Liga Conferência, eliminando o PSV (1-2).

Depois do nulo em Inglaterra, a equipa de Roger Schmidt - treinador que já tem um compromisso para treinar o Benfica na próxima época - adiantou-se no marcador ao minuto 27, com um golo de Zahavi.

Com Ricardo no onze, o Leicester deu a volta ao jogo (e à eliminatória) nos minutos finais: Maddison fez o empate ao minuto 77, e a dois minutos dos 90 lá apareceu o golo de Ricardo, na recarga a uma defesa de Mvogo a remate de Daka.

De referir que o português Bruma entrou ao minuto 90 no PSV. Carlos Vinícius, emprestado pelo Benfica à equipa dos Países Baixos, tinha entrado oito minutos antes.

Veja o momento decisivo de Ricardo Pereira: