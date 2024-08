Marko Ivankovic realizou esta terça-feira a habitual antevisão ao jogo da primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência, diante do V. Guimarães.

O técnico do Zrinjski Mostar destaca a qualidade do adversário, que vai contar com o apoio dos adeptos vimaranenses neste encontro, algo que Ivankovic desvaloriza, face ao que aconteceu nas eliminatórias anteriores.

«Vai ser um adversário muito difícil, com muita qualidade, que ganhou os jogos todos até agora nesta época. É uma equipa que gosta de jogar futebol ofensivo, sem medo. Conhecemos bem a qualidade excecional da Liga, mas vamos fazer tudo para conseguir um bom resultado. Nas eliminatórias anteriores não foi importante jogar primeiro em casa, acho que não faz tanta diferença assim. Claro que a dificuldade é maior neste jogo, mas acredito que temos o que é preciso para discutir o acesso à fase de grupos da Liga Conferência», afirmou o técnico.

O jogo entre o V. Guimarães e o Zrinjski Mostar, da Bósnia e Herzegovina, está marcado para as 17h45 desta quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques e terá a arbitragem do grego Vassilis Fotias.