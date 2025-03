O árbitro neerlandês, Serdar Gözübüyük, é o árbitro nomeado pela UEFA para o jogo da segunda mão entre o V. Guimarães e Betis, agendado para quinta-feira (20h), em Guimarães.

A equipa de arbitragem fica completa com os assistentes Erwin Zeinstra e Patrick Inia, e Jeroen Manschot que será o videoárbitro, coadjuvado Richard Martens.

Recorde-se que o jogo da primeira mão, em Sevilha, terminou com um empate 2-2, onde os vimaranenses estiveram em desvantagem por duas ocasiões. A fazer uma campanha histórica, os «conquistadores» vão tentar dar seguimento ao trajeto invicto de dez vitórias em 13 jogos.

Ainda para as competições europeias, mas na Liga Europa, João Pinheiro está nomeado para o Tottenham-Az Alkmaar, com os assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, Tiago Martins no VAR e João Gonçalves como quarto árbitro.