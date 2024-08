A visita à Bósnia e Herzegovina esperava-se cautelosa por parte do V. Guimarães, que partiu para a segunda mão do play-off de acesso à fase liga da Liga Conferência com três golos de vantagem, depois do 3-0 conseguido na «Cidade Berço».

Perante o calendário apertado nestas primeiras semanas, Rui Borges fez duas alterações face ao onze que alinhou no jogo da primeira mão, com as entradas de Villanueva e Manu Silva para os lugares de Jorge Fernandes e Tiago Silva, ambos a contas com lesões.

Com a noite cerrada, o V. Guimarães equipou-se a rigor (de preto) e tomou conta das operações nos primeiros minutos do encontro, com maior posse de bola e um jogador em destaque pelas arrancadas do lado direito, Kaio César.

Ainda assim, após meia-hora de natural controlo do encontro, um puxão dentro da área acabou por colocar um ponto de exclamação na eliminatória, que já estava praticamente fechada. Após rever as imagens no VAR, o árbitro apontou para a marca dos onze metros e o castigo máximo foi aplicado por Manu Silva. Um penálti clássico com a bola a ir para o lado contrário da escolha do guarda-redes.

Este lance abriu o apetite que parecia não chegar aos comandados de Rui Borges nos primeiros minutos do jogo e os contra-ataques revelaram-se letais para a equipa da casa. Aos 42 minutos, Nuno Santos recebeu uma bola bem colocada por Ricardo Mangas e inspirado por um antigo «guerreiro» (Ricardo Quaresma), rematou de trivela para o fundo da baliza.

Se dúvidas houvesse da superioridade vimaranense no encontro, ficaram dissipadas no período de compensação do primeiro tempo, quando Nélson Oliveira mostrou classe ao finalizar de pé direito, quase sem ângulo, para o 3-0.

O regresso aos balneários certamente foi bastante tranquilo para Rui Borges, que voltou para o segundo tempo com apenas uma alteração, face às três feitas pelo técnico da formação bósnia. Ainda assim, quem assistia ao encontro e não ligasse ao agregado (6-0), diria que o V. Guimarães estava à procura de chegar ao golo da vitória, perante a avalanche ofensiva.

Ainda assim, os visitantes encontraram pela frente um inspirado Maric, que ao contrário dos primeiros 45 minutos foi conseguindo evitar o 4-0. Kaio César e Nélson Oliveira agarraram o protagonismo dessas mesmas ocasiões, mas esteve no pé direito do recém-entrado Gustavo Silva o antídoto para o guardião croata. Após receber o esférico ainda longe da grande área, mas sem qualquer preparação enviou um autêntico «bilhete» para o fundo da baliza.

A partir daqui, os jogadores limitaram-se a controlar o encontro, com posse de bola no próprio meio-campo e com algumas incursões pelos corredores, mas sem grande perigo. O agregado de 7-0 demonstra bem a superioridade vimaranense, que fez história ao tornar-se a primeira equipa portuguesa a garantir a presença numa fase de grupos (agora fase de liga) na Liga Conferência.

Esta sexta-feira, os vimaranenses conhecem a sorte nesta fase da competição, a partir das 13h30, num sorteio que define os oito jogos dos vimaranenses (quatro em casa e quatro fora).