Rui Borges realizou, esta terça-feira, a antevisão ao jogo com o Celje, que «apadrinha» a estreia dos vimaranenses na Liga Conferência.

Em declarações aos jornalistas, o técnico mostrou ter ambição de chegar aos oitavos de final da prova, ainda que pela frente tenha (em primeiro lugar) uma equipa «bem organizada» e «forte nas transições ofensivas».

«Sonho ganhar quarta-feira e chegar aos oitavos de final. Temos demonstrado sempre fome de vencer. Mesmo nos resultados menos positivos, a ambição e o caráter estiveram lá sempre. Não vamos ganhar sempre, mas vamos ser sempre os mesmos, com a mesma ambição e a mesma coragem», começou por referir.

«Respeito todas as equipas da mesma forma. Todas mostraram qualidade para chegar aqui. Todas são difíceis e têm o sonho de passar. Se não respeitarmos os adversários, vamos passar por dificuldades», acrescentou o treinador.

Além de Rui Borges, também Tiago Silva, capitão de equipa dos vimaranenses, abordou o primeiro jogo do V. Guimarães nesta competição, contra uma equipa que no ano passado eliminou precisamente o conjunto minhoto da Liga Conferência.

«Não sinto qualquer tipo de "vingança" para com o Celje. Este jogo é um bocadinho diferente dos do ano passado, que era a eliminar. Sinto que estamos mais bem preparados, porque já conhecemos a equipa. Com as nossas armas, julgo que podemos fazer melhor», referiu.

Recorde-se que o jogo entre as duas equipas está marcado para as 15h30, desta quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques e terá a arbitragem de Lothar D'hondt.