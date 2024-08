Rui Borges, em declarações após a vitória por 4-0 do V. Guimarães sobre o Zrinjski Mostar, na segunda mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa:

«Respeitámos o Zrinjski Mostar por todo o passado recente a nível europeu. Na época passada, ganharam em sua casa a clubes com algum nome na Europa, como o AZ Alkmaar. A nossa seriedade tornou o play-off mais fácil. Fomos sérios em todas as eliminatórias da Liga Conferência. Conseguimos uma vantagem boa em nossa casa, mas nunca demos a vitória no play-off como dado adquirido. Serei sempre um treinador feliz e honrado por ter chegado a este clube e por o representar neste feito histórico. Na fase de liga, vamos jogar com a mesma ambição e a mesma alegria até aqui. Vamos desfrutar e ser competitivos seja contra que equipa for, independentemente de ganharmos ou não. Agora vamos ter um jogo muito competitivo, frente a uma equipa muito boa e muito motivada (Famalicão).»