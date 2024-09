A UEFA divulgou, esta quinta-feira, a lista de jogadores inscritos pelo V. Guimarães para a fase regular da Liga Conferência.

O principal destaque é a ausência de Marco Cruz (médio) e a respetiva inclusão de Óscar Rivas (defesa), para as opções de Rui Borges. Além dos 24 jogadores da lista principal, os vimaranenses inscreveram também sete atletas da lista B, ou seja, jogadores nascidos a 1 de janeiro de 2003 ou posteriormente.

A receção ao Celje (2 de outubro) dá início à campanha europeia do V. Guimarães, ao que se segue os jogos diante do Djurgardens (24 de outubro, fora de casa), do Mlada Boleslav (7 de novembro, casa), do Astana (28 de novembro, fora de casa), do St. Gallen (12 de dezembro, fora de casa) e da Fiorentina (19 de dezembro, casa).

Confira a lista completa entregue pelo V. Guimarães:

Guarda-redes: Bruno Varela e Charles;

Defesas: Bruno Gaspar, Miguel Maga, Borevkovic, Jorge Fernandes, Mikel Villanueva, Tomás Ribeiro, Óscar Rivas, João Miguel Mendes e Ricardo Mangas;

Médios: Tomás Händel, Manu Silva, Zé Carlos, Tiago Silva, Samu, Nuno Santos e João Mendes;

Avançados: Kaio César, Gustavo Silva, Telmo Arcanjo, José Bica, Nélson Oliveira e Chucho Ramírez.