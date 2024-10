Ao segundo jogo na fase regular da Liga Conferência, na tarde desta quinta-feira, o campeão da Islândia, o Vikingur Reykjavik, arrecadou um triunfo inédito, diante dos belgas do Cercle Brugge (3-1).

Uma vez que o Vikingur utiliza o humilde estádio do Kópavogsvöllur nesta prova – a pouco mais de dez quilómetros da capital – o emblema islandês está obrigado a trabalhar com as circunstâncias.

Ora, face à fraca qualidade da iluminação em horário noturno, o Vikingur está obrigado a disputar os encontros da Liga Conferência ao princípio da tarde. Por isso, o apito inicial soou pelas 14h30 locais (15h30 em Portugal Continental).

Na próxima ronda da Liga Conferência, o Vikingur receberá os bósnios do Borac Banja Luka às 14h30 de 7 de novembro. Por fim, a 12 de dezembro (13h), receberão o Djurgarden (Suécia).

Pelo meio, os islandeses visitarão o Noah (Arménia) e o LASK (Áustria).

Na tarde desta quinta-feira, e com o termómetro a marcar temperaturas negativas, o Vikingur viu-se em desvantagem, aos 16m, mas reagiu no minuto seguinte, pelo jovem avançado Sigurpalsson, de 21 anos.

Em cima do intervalo, aos 45+1m, outro jovem, Danijel Djuric, desperdiçou um penálti. Em todo o caso, este avançado redimiu-se aos 76 minutos, consumando a reviravolta.

Por fim, aos 83m, o defesa Gunnar Vatnhamar, de 29 anos e das Ilhas Faroé, selou o triunfo dos anfitriões.

HISTORY MAKING EUROVIKES!!! 3-1 Þvílík FRAMMISTAÐA. ÞVÍLÍKT LIÐ!!!!! TAKK. pic.twitter.com/wmG9Wgva0S — Víkingur (@vikingurfc) October 24, 2024

Assim, o Vikingur ocupa, à condição, o 16.º posto da Liga Conferência, com três pontos. Por sua vez, o Cercle Brugge é quinto, também com três pontos.

Skiptin. Inn kemur Sveinn Gísli í stað Ella. 3-1. KOMA SVOOOO pic.twitter.com/n6CgpDOncA — Víkingur (@vikingurfc) October 24, 2024

Por fim, importa recordar que o campeonato da Islândia atingiu a derradeira jornada, e terminará envolta em emoção.

Isto porque, na tarde de domingo (17h30 locais) – e no seu estádio – o Vikingur receberá o Breidablik – campeão em 2022 e esta época fora das provas europeias – numa fase em que os rivais estão empatados a 59 pontos.