12 minutos!

Foi quanto bastou para José Luis Morales fazer um hat-trick na goleada do Villarreal ao Áustria de Viena (5-0), em jogo da terceira jornada do grupo C da Liga Conferência.

O jogador espanhol de 35 anos foi lançado por Unai Emery ao intervalo e marcou os últimos três golos do encontro, aos 76, 80 e 88 minutos.

Antes, na primeira parte, haviam marcado Baena e Danjuma.

Na Bélgica, o Anderlecht, com Fábio Silva no onze titular, perdeu na receção ao West Ham, por 1-0.

Gianluca Scamacca, aos 79 minutos, fez o golo decisivo da partida. O passe foi de Lucas Paquetá.

Por sua vez, o Lech Poznan e o Hapoel Beer Sheva não saíram do nulo na Polónia. No Lech, jogaram Joel Pereira e Pedro Rebocho – Afonso Sousa não saiu do banco. No Hapoel, Hélder Lopes foi titular.

Por fim, Euclides Cabral marcou um golo na derrota do Apollon em Alkmaar, frente ao AZ (3-2).

Odgaard, De Wit e Karlsson marcaram para os neerlandeses. Joosten fez o outro golo do Apollon.

OS RESTANTES RESULTADOS DA NOITE:

Dnipro-Vaduz, 2-2

Molde-Shamrock Rovers, 3-0

Pyunik-Zalgiris, 2-0

Silkeborg-FCSB, 5-0

Sivasspor-Balkani, 3-4

Slovacko-Nice, 0-1

Basel-Slovan Bratislava, 0-2

Colónia-Partizan, 0-1

Gent-Djurgarden, 0-1

Hearts-Fiorentina, 0-3

RFS-Basaksehir, 0-0

Slavia Praga-Cluj, 0-1