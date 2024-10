O Djurgarden, próximo adversário do Vitória de Guimarães na Liga Conferência, empatou este domingo em casa com o Kalmar (1-1), em jogo da 26.ª jornada da Liga sueca.

Em Estocolmo, o montenegrino Dino Islamóvic adiantou o Kalmar, aos 20 minutos, mas o japonês Keita Kosugi restabeleceu a igualdade, aos 50.

Com 47 pontos, o Djurgarden segue na terceira posição da liga sueca, com os mesmos pontos do segundo, que é o Hammarby, e a nove do líder Malmo, que tem um jogo a menos.

Na Liga Conferência, o conjunto sueco recebe na segunda jornada, a 24 de outubro, o Vitória de Guimarães.

Na primeira jornada, a equipa sueca empatou Áustria com o Lask (2-2), enquanto os vimaranenses venceram por o Celje (3-1), da Eslovénia.