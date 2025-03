Na véspera do jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Betis, Luís Freire tem motivos para sorrir.

O lateral-direito Bruno Gaspar e o avançado Jésus Ramírez marcaram presença no último treino da equipa antes da receção aos espanhóis e voltam a figurar a lista de opções do técnico vimaranense.

Ambos os jogadores estavam afastados do plantel devido a uma paragem forçada por lesão muscular na coxa esquerda.

De recordar que Bruno Gaspar não joga desde o início do mês de dezembro do ano passado, com o último jogo que realizou a ser a vitória frente ao Gil Vicente (3-1). Já Ramírez não pisa os relvados desde o dia 16 de fevereiro, depois do empate a zeros com o Sp. Braga.

Em sentido contrário e fora das opções está Gustavo Silva, a única ausência do plantel, que treinou à parte dos colegas devido a problemas físicos.

Depois do empate (2-2) na primeira mão dos «oitavos», V. Guimarães e Betis voltam a medir forças para garantir a permanência na competição, desta vez no Estádio D. Afonso Henriques, esta quinta-feira (20h00). Acompanhe tudo AO MINUTO no Maisfutebol.