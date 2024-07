O Floriana é o adversário do Vitória de Guimarães na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. A equipa maltesa empatou a uma bola esta quinta-feira com o Tre Penne, de San Marino, e beneficiou do triunfo da primeira mão, por 3-1, para seguir em frente nas competições europeias.

Benjamin Boccioletti adiantou a equipa da casa aos 60m, mas já nos descontos, depois dos 90, Jake Grech empatou para os malteses, fechando as dúvidas sobre a eliminatória..

A primeira mão frente ao Vitória de Guimarães disputa-se em Malta, na próxima quinta-feira, 25 de julho, e a segunda joga-se a 1 de agosto, no D. Afonso Henriques.