Pablo Fornals foi o jogador escolhido para fazer a antevisão ao V. Guimarães-Betis, da segunda mão dos «oitavos» da Liga Conferência. Aos jornalistas, o médio de 29 anos, que conquistou o troféu em 2022/23, ao serviço do West Ham, falou sobre a equipa espanhola, a experiência no balneário e os adeptos portugueses.

«Temos jogadores no balneário que já ganharam a Liga dos Campeões, que foram e são internacionais. Cada jogo, e ainda mais o próximo, é único, e nunca sabemos o que vai acontecer. Tento partilhar a minha experiência e dar-lhes a minha opinião, mas não tenho uma bola de cristal para prever o que vai acontecer amanhã», começou por dizer em conferência de imprensa.

Sobre o ambiente no balneário, onde também figura o português William Carvalho, Fornals apenas teve elogios e garantiu que a equipa está focada na «reta final da temporada».

«O ambiente é muito bom, tal como vimos nos vários jogos do campeonato. A equipa está a competir muito bem, a somar pontos e a jogar de igual para igual com adversários difíceis. Vejo os meus colegas muito focados nesta reta final da temporada», partilhou.

Por fim, o internacional espanhol confessou estar «surpreendido» com os adeptos do V. Guimarães.

«Fiquei surpreendido com os adeptos do V. Guimarães em Sevilha. Agora, na casa deles, com a importância do encontro, esperamos um estádio cheio. Mas também com muitos adeptos do Betis que nos vêm apoiar. Que seja uma bonita noite de futebol para todos», concluiu.

Esta quinta-feira, pelas 20h, o V. Guimarães recebe o Betis. Na primeira mão do duelo ibérico, o marcador terminou com uma igualdade a duas bolas (2-2). Acompanhe o jogo decisivo AO MINUTO no Maisfutebol.