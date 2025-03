O montenegrino Nikola Dabanovic é o árbitro nomeado pela UEFA para o jogo entre o Betis e o Vitória de Guimarães, agendado para esta quinta-feira (17:45), em Sevilha. A partida marca o arranque dos oitavos de final da Liga Conferência.

A equipa de arbitragem fica completa com os assistentes Vladan Todorovic e Srdan Jovanovic, com o neerlandês Clay Ruperti a assumir a função de videoárbitro.

O Vitória, que terminou a fase regular da Liga Conferência na segunda posição, defronta os espanhóis do Betis, que afastaram os belgas do Gent no play-off, nos oitavos de final da prova.

A primeira mão disputa-se Benito Villamarín, em Sevilha, com a eliminatória a decidir-se em Guimarães, no dia 13 de março (20:00).

Noutro contexto, o árbitro português António Nobre lidera a equipa de arbitragem nomeada para o jogo Celje-Lugano, também dos “oitavos” da Liga Conferência. Pedro Ribeiro e Nelson Pereira são os árbitros assistentes, ficando Hélder Malheiro no VAR.