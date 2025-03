Num dos topos do imponente Benito Villamarín está escrita uma das divisas do Betis: «hay una leyenda que recorre el mundo entero». Ou seja: «há uma lenda que viaja pelo mundo».

A mensagem que se quer transmitir é fácil de perceber: é de galvanização, de incentivo, de orgulho num dos emblemas históricos de Espanha. Ouvir quase 45 mil a cantar, a plenos pulmões, o hino do Betis – que, lá para o meio, tem também essa divisa – é, acredite, um momento inesquecível.

Que o Vitória tinha hoje uma missão hercúlea era mais que sabido. Ninguém o escondia: nem os adeptos que passearam pela capital andaluz ao longo dia – e que fomos encontrando aqui e ali - nem o próprio treinador Luís Freire.

Basta atirar esta carta para cima da mesa: há menos de uma semana, o todo-o-poderoso Real Madrid perdeu neste mesmo estádio.

Mas hoje, voltando a esse lema do Betis que nos entra pelos olhos e ouvidos adentro, a lenda que percorre o mundo não se lê em espanhol, mas num português bem vivo. E escreve-se assim: Vitória Sport Clube.

A equipa portuguesa conseguiu um empate (2-2) na primeira mão dos oitavos de final da Liga Conferência, num jogo em que, por certos momentos, essencialmente na primeira parte, dominou o Betis.

RECORDE O FILME DO JOGO

Os comandados de Luís Freira tiveram mais bola, dominaram, criaram as melhores chances e levam a decisão da eliminatória para o D. Afonso Henriques, na próxima semana.

A primeira parte do Vitória de Guimarães foi mesmo de grande qualidade: de tal forma que, aqui e ali, até se sentiu alguma intranquilidade nas bancadas do Benito Villamarín.

O primeiro sinal de perigo surgiu logo ao minuto 5, por Úmaro Embaló – provavelmente, o melhor em campo a par de Tomás Handel e João Mendes. O remate do extremo foi travado pela defesa do Betis.

Aos 13m, os espanhóis tiveram a melhor chance de todo o primeiro tempo. Bakambu chegou a meter a bola dentro da baliza, mas o lance foi anulado por fora de jogo.

Daí para a frente, apesar das aproximações, o Betis pouco criou. Seria mesmo o Vitória a ter uma soberana ocasião para marcar por Hevertton que ficou a centímetros do golo, depois de um grande cruzamento de João Mendes (37m).

Esperava-se, por isso, que a segunda parte continuasse a rimar com um Vitória muito personalizado.

E isso voltou a acontecer. Não parecia, mas aconteceu. Isto porque, logo ao minuto 48, a equipa de Luís Freire viu-se em desvantagem. Bakambu, após um lance confuso na área, encostou para o golo.

Para o Betis, o mais difícil parecia feito: os espanhóis estavam em vantagem, a jogar em casa… mas o Vitória reagiu de pronto!

Num grande golo, João Mendes restabeleceu a igualdade, com um remate forte à entrada da área.

Estavam jogados 51 minutos. A partida prometia – e cumpriu. O Vitória não foi a equipa dominadora da primeira parte, o Betis cresceu, mas nunca os portugueses se desorganizaram.

As entradas de Samu e Maga serviram para refrescar; Pellegrini também apostou em Fornals na luta pelo triunfo.

A escolha parecia que ia dar frutos, quando, ao minuto 75, o mesmo Fornals descobriu Ruibal solto. O cruzamento atrasado encontrou a estrela do Betis: Isco finalizou com classe e colocou o Betis de volta à vantagem.

Mas a noite era mesmo portuguesa. Nelson Oliveira até estava a passar ao lado do jogo, mas aquele lance ao minuto 81 merece todos os elogios do mundo. O ponta de lança do Vitória recebeu um cruzamento da esquerda, rodou perante Natan e, de pé esquerdo, rematou para o fundo das redes.

A equipa de Guimarães esteve duas vezes em desvantagem, nunca baixou os braços e continua bem viva nas competições europeias. Nunca o Vitória tinha conseguido empatar em Espanha – nem sequer marcado dois golos. Hoje, fez ambas.

Que nos perdoem, nuestros humanos, mas… este Victoria europeo tiene un color especial!