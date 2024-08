O Vitória Guimarães qualificou-se para a fase regular da Liga Conferência, esta quinta-feira, e vai estar no sorteio da fase regular da terceira prova da UEFA, esta sexta-feira (13h00), no Monaco.

Ao contrário da Liga dos Campeões e da Liga Europa, que esta época contam com mais dois jogos, num total de oito, as equipas qualificadas para a Liga Conferência continuam a fazer apenas seis jogos, embora num formato de liga, tal como as outras duas competições.

As 36 equipas apuradas, vão ser distribuídas por seis potes e o Vitória, já se sabe, fica no terceiro. Cada uma das equipas vai defrontar um adversário de cada pote no sorteio que está marcado para as 13h00.

Assim, cada uma das equipas vai fazer um total de seis jogos, três em casa, outros três fora, sempre com adversários diferentes.

Tal como na Champions, os oito primeiros classificados seguem automaticamente para os oitavos de final, enquanto as equipas classificadas entre o 9.º e o 24.º lugar, terão de jogar um play-off de acesso aos oitavos.

As equipas que ficarem entre o 25.º e o 36.º lugar ficam, desde logo, afastadas das competições europeias.

O potes para o sorteio da Liga Conferência

POTE 1: Chelsea, FC Copenhaga, Gent, Fiorentina, LASK e Bétis

POTE 2: Basaksehir, Molde, Legia Varsóvia, Heidenheim, Djurgarden e APOEL

POTE 3: Rapid Viena, Omonia Nicosia, HJK, Vitória de Guimarães, Astana e Ljubljana

POTE 4: Cercle Brugge, Shamrock Rovers, The New Saints, Lugano, Hearts e Mlada Boleslav

POTE 5: Petrocub, St. Gallen, Panathinaikos, Backa Topola, Borac Banja Luka e Jagiellonia

POTE 6: Celje, Larne, Dinamo Minsk, Pafos, Vikingur Reykjavik e Noah.