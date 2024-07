O Vitória de Guimarães entrou a vencer na temporada 2024/25, nesta quinta-feira, diante dos malteses do Floriana (0-1). Um único golo de Jota Silva fez a diferença, num jogo complicado para os vimaranenses, quer pelo compromisso dos malteses, quer pelo relvado sintético que dificultava a missão do Vitória.

O primeiro jogo oficial de equipas portuguesas na temporada 2024/25 aconteceu em Malta. Na localidade de Ta’Qali, houve uma tarde de estreias. Rui Borges, aos 43 anos, fez o primeiro jogo ao serviço do Vitória de Guimarães, após evidenciar-se no rival Moreirense. Foi também o primeiro encontro do técnico em competições europeias.

Borges apostou num 4-3-3, quebrando a tradição recente do clube de jogar em sistemas com três centrais. Alberto Baio, como lateral-direito, João Mendes, na lateral-esquerda e Ricardo Mangas, como extremo-esquerdo, apresentaram-se como as principais novidades neste início de época.

RECORDE AQUI O FILME DO JOGO

No calor maltês, o Vitória começou algo sufocado o primeiro encontro oficial da temporada. Os malteses tiveram mais oportunidades na primeira meia-hora, atirando à malha lateral da baliza de Bruno Varela e, pouco depois, à barra. Grech disparou forte, mas com pontaria demais.

Só depois é que o Vitória demorou a adaptar-se ao relvado sintético do Estádio Centenário. Os responsáveis do clube maltês alegaram que o Estádio Nacional do país, com melhores condições, não tinha o relvado apto para receber a partida. O relvado sintético acabou por dificultar a tarefa aos vimaranenses, especialmente a quem tentava progredir com a bola.

O primeiro remate digno de registo, por parte do Vitória, aconteceu aos 32 minutos, por intermédio de Ricardo Mangas. Fê-lo de primeira, após uma jogada feita a primeiro toque na grande área contrária. A bola passou ao lado da baliza. Pouco antes do intervalo, os vimaranenses ainda marcaram, mas o tento foi invalidado. João Mendes atirou bem, mas o assistente Nélson Oliveira estava em fora-de-jogo.

Suspeito do costume fez a diferença, ajudado pelos suplentes

Sem alterações ao intervalo, o Vitória de Guimarães entrou muito melhor na segunda parte. Jota Silva deu mais ao jogo, combativo até na pressão aos oponentes, e obrigou Mafoumbi a uma defesa apertada, aos 50 minutos. O internacional português trocava por vezes de ala com Ricardo Mangas.

Rui Borges terá tido um enorme arrepio na espinha aos 60 minutos, com uma grande oportunidade para os malteses. Tiaguinho ganhou as costas à defesa vimaranense, cruzou rasteiro para Reid, que tinha a baliza à sua mercê, mas Baio cortou na altura certa. Melhor a defender do que a atacar, o jovem lateral.

Insatisfeito, o treinador português fez entrar três jogadores aos 64 minutos – Chuchu, Samu e Kaio César. Os dois primeiros estreavam-se. Kaio César teve uma boa tentativa, pouco tempo depois de entrar, mas Mafoumbi ia segurando o empate.

O congolês nada pôde fazer, aos 78 minutos, para contrariar o golo do Vitória de Guimarães. Pelo suspeito do costume - Jota Silva acelerou para rematar de primeira, nas costas da defesa, após um passe açucarado do avançado Chuchu Ramírez. Grande passe e grande eficácia do internacional luso. Até final, nota para um remate sortudo de João Mendes à trave contrária.

A segunda mão joga-se no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, pelas 20h15 do dia 1 de agosto. Caso ganhe, o Vitória tem ainda pela frente a 3.ª pré-eliminatória e os play-offs, antes da fase de grupos da competição.