Juxhin Xhaja vai apitar o Vitória de Guimarães-Fiorentina, jogo da sexta jornada da fase de Liga da Liga Conferência.



O juiz albanês vai ter como assistentes os compatriotas Arber Zalla e Rejdi Avdo enquanto o quarto árbitro é Albert Doda. Por sua vez, o VAR designado para esta partida é o alemão Robert Schröder que contará com o apoio do albanês Kreshnik Barjamaj (AVAR).



Este jogo coloca frente a frente segundo e terceiro classificados da Liga Conferência. A partida arranca às 20h00 da próxima quinta-feira, no D. Afonso Henriques.