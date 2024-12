O Vitória de Guimarães, 2.º classificado da fase de liga da Liga Conferência e apurado diretamente para os oitavos de final da competição, já conhece os possíveis adversários nessa fase. Será uma destas quatro equipas: Betis (Espanha), Heidenheim (Alemanha), Gent (Bélgica) ou Copenhaga (Dinamarca).

Deste quarteto também sairá o adversário do Chelsea, dos portugueses Renato Veiga, Pedro Neto e João Félix, que foi 1.º classificado da fase de liga.

Isto acontece porque, e tal como já estava definido no caminho até à final, o 1.º e 2.º classificados da fase de liga vão encontrar, nos oitavos de final, uma das equipas que ficou entre o 15.º e o 18.º lugar e que vão ainda passar pelo play-off de acesso aos oitavos de final.

O Betis foi 15.º, o Heidenheim 16.º, o Gent 17.º e o Copenhaga 18.º. Estas quatro equipas, tal como as restantes 12 que vão ao play-off, vão conhecer o seu adversário neste mesmo play-off no sorteio agendado para as 12 horas de sexta-feira, em Nyon.

O sorteio do play-off já tem também cruzamentos predefinidos. Por exemplo, quem acabou em 9.º e 10.º vai apanhar um dos clubes que ficou em 23.º ou 24.º, quem acabou em 11.º e 12.º vai encontrar um dos clubes que ficou em 21.º e 22.º e assim sucessivamente. No caso dos possíveis adversários do Vitória, o 15.º e o 16.º vão encontrar o 17.º ou o 18.º, isto é, o Betis e o Heidenheim vão jogar contra Gent ou Copenhaga.

O play-off de acesso aos oitavos de final joga-se a 13 e 20 de fevereiro. A 21 de fevereiro, realiza-se o sorteio dos oitavos de final, agendados para 6 e 13 de março.

Com a classificação na fase de liga, o Vitória também já sabe que só poderá defrontar o Chelsea caso chegue à final.