O Vitória de Guimarães apurou-se esta noite para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, ao empatar em casa do Puskás Akadémia, 0-0.

Depois do 3-0 na primeira mão, no D. Afonso Henriques, esperava-se que este segundo encontro da eliminatória fosse uma mera formalidade para os vimaranenses. E assim foi.

Juntou-se a fome com a vontade de comer

De um lado, um Puskás que sabia, à priori, que as hipóteses de conseguir uma remontada épica eram poucas, ou mesmo nenhumas. Não só porque a desvantagem era grande, mas porque o poderio das duas equipas também é bem diferente.

Por isso, a formação húngara entrou em campo já a pensar na estreia no campeonato local, agendado por domingo – isso mesmo foi assumido pelos responsáveis da equipa. Foram cinco as alterações no onze inicial do Puskás.

O dia dos Silvas: Dani e Tiago

Do outro lado, o Vitória era um conjunto tranquilo – a vantagem conseguida em Portugal assim o ditava.

Ainda assim, Moreno não foi na cantiga das facilidades e não rodou muito a equipa. Em relação à primeira mão, só Jorge Fernandes e André Almeida, lesionados, não repetiram a titularidade. Foram chamados a palco André Amaro e Dani Silva, este último em estreia no onze titular do emblema de Guimarães.

E essa foi, de resto, uma das boas notícias do dia: o jovem médio fez uma exibição competente e personalizada e demonstrou que o Vitória tem aqui um valor seguro para o futuro.

Pouco mais há a acrescentar sobre esta partida, até porque a história da eliminatória já havia sido escrita há uma semana.

O Vitória não forçou muito o ritmo – porque também não precisou –, mas também não foi verdadeiramente ameaçado pelo Puskás, com exceção de uma ou outra aproximação à baliza de Bruno Varela.

Do outro lado, além de Dani Silva, foi outro Silva, o Tiago, o maior agitador. O médio ofensivo tentou dinamizar o ataque vimaranense e foi dos seus pés que saíram as duas melhores oportunidades da equipa de Moreno, que ainda teve tempo de lançar Jota Pereira para a estreia absoluta pela equipa principal do clube de Guimarães.

Segue-se o Hadjuk Slipt

O Vitória foi à Hungria cumprir as últimas formalidades desta segunda pré-eliminatória e marcar encontro com os croatas do Hadjuk Split na próxima ronda, a penúltima antes da fase de grupos.

Para a semana há mais.