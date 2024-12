O Vitória de Guimarães voltou a vestir esta noite o fato de gala da Europa e foi à Suíça alcançar o resultado mais expressivo nesta já histórica campanha na Liga Conferência, batendo o St. Gallen por 4-1. Uma vitória categórica que permite à equipa comandada por Rui Borges ter quase certa, desde já, a qualificação direta para os oitavos de final da terceira competição da UEFA, ficando apenas atrás do Chelsea, a única equipa só com vitórias.

Foi a décima vitória europeia dos minhotos nesta temporada, contabilizando a fase preliminar, com apenas um empate diante do Astana, no jogo anterior, a destoar nesta campanha brilhante da equipa do Dom Afonso Henriques.

Confira o FILME DO JOGO

Na noite fria de St. Gallen, com os termómetros abaixo dos zero graus, o Vitória entrou muito bem no jogo, correspondendo ao grande ambiente das bancadas, com mais de mil adeptos minhotos entre os suíços. A equipa de Rui Borges reclamou a posse de bola e partiu para mais uma exibição de gala, com uma excelente circulação a provocar, desde logo, desequilíbrios na defesa helvética. Um Vitória de cabeça levantada, a mandar no jogo e a impor o ritmo desde o primeiro minuto.

Quando não tinha a bola, os homens de Rui Borges exerciam uma pressão alta que condicionava o jogo da equipa da casa que, nos primeiros minutos, sentiu tremendas dificuldades para entrar no jogo, fazendo vir ao de cima uma época muito difícil, com apenas uma vitória nos últimos dez jogos que realizou. O Vitória parecia ter o jogo completamente controlado quando, do nada, o ex-benfiquista Csoboth, um jogador húngaro que fez a formação no Seixal, criou duas oportunidades que fizeram tremer a defesa da equipa portuguesa. Valeu ao Vitória duas boas intervenções do capitão Bruno Varela para manter o nulo.

O Vitória não sofreu e marcou logo a seguir, aos 33 minutos, com o meio-campo minhoto a «tricotar» a bola, antes de Tiago Silva lançar Nuno Santos pela esquerda. O extremo cruzou para a área e João Mendes, na passada, acaba por empurrar a bola para a baliza. Um golo que permitia, desde logo, ao Vitória dar um salto significativo na classificação.

O St. Gallen, com apenas quatro pontos, estava obrigado a pontuar para ainda acreditar numa possível qualificação para o play-off e, por isso, o treinador promoveu duas alterações para o arranque da segunda parte em que a equipa helvética arriscou tudo na procura de um golo. Com um grande ambiente nas bancadas, os helvéticos passaram a jogar um futebol mais direto, obrigando o Vitória a reposicionar-se em campo para defender a curta vantagem.

Foi neste quadro, com o St. Gallen lançado na frente, que o Vitória chegou ao segundo golo, aos 58 minutos, numa transição rápida, com Manu a lançar Nuno Santos que cruzou da esquerda para o remate certeiro de Gustavo do lado contrário. Segundo assistência de Nuno Santos e o Vitória lançado para um triunfo tranquilo. O St. Gallen fez mais duas alterações, tentou novo assalto à baliza de Bruno Varela e acabou por reduzir a diferença, aos 67 minutos, com alguma sorte, com a bola a bater nas pernas de Csoboth e a entrar na baliza.

As bancadas do Arena de St. Gallen entraram em ebulição, com os adeptos eufóricos, mas o Vitória voltou a assumir o controlo total do jogo e, na ponta final, marcou mais dois golos.

O terceiro chega na sequência de mais uma transição rápida, com Kaio César a servir Alberto e o lateral a encher o pé num remate cruzado.

Já em tempo de compensação, Samu estabeleceu o resultado final, numa recarga a um primeiro remate de José Bica.

Um triunfo categórico que lança o Vitória diretamente para os oitavos de final da Liga Conferência, sem passar pelos play-off, ainda antes de receber a Fiorentina na última jornada desta fase.