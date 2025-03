Luís Freire fez três alterações, em relação ao triunfo com o Casa Pia (1-0) para a Liga portuguesa, no onze inicial do Vitória para o jogo em Sevilha, com o Betis, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Conferência.

Hevertton Santos, Nuno Santos e Úmaro Embaló ocupam os lugares deixados vagos por Miguel Maga, Telmo Arcanjo e Vando Félix, sendo que este último não está inscrito nas competições europeias.

O onze do Vitória é composto por Bruno Varela, Hevertton Santos, Mikel Villanueva, Toni Borevkovic, João Mendes, Tomás Handel, Tiago Silva, João Mendes, Nuno Santos, Úmaro Embaló e Nélson Oliveira.

ACOMPANHE O JOGO AO MINUTO

Quanto ao Betis muda cinco jogadores relativamente ao triunfo caseiro com o Real Madrid (2-1), na Liga espanhola.

O onze inicial dos sevilhanos conta com Fran Vieites, Aitor Ruibal, Natan, Marc Bartra, Perraud, Johnny Cardoso, Sergi Altimira, Isco, Jesús Rodriguez, Antony e Bakambu.