O V. Guimarães vai defrontar o Betis nos oitavos de final na Liga Conferência.

A equipa minhota, que terminou a fase de liga da prova no segundo lugar (apenas atrás do Chelsea), joga fora de casa a 6 de março e no D. Afonso Henriques na semana seguinte.

Caso se apure para os quartos de final, o conjunto de Luís Freire vai defrontar o vencedor da eliminatória entre Jagiellonia (Polónia) e Cercle Brugge (Bélgica).

O caminho até às meias-finais, tem ainda o Panathinaikos de Rui Vitória (Grécia), a Fiorentina (Itália), os eslovenos do Celje e os suíços do Lugano, equipas que podem defrontar o Vitória mais à frente no jogo de acesso à final, que vai ser jogada a 28 de maio em Wroclaw, Polónia.

O Vitória e o Betis defrontaram-se duas vezes em provas europeias: aconteceu na fase de grupos da Liga Europa 2013/14 e a equipa de Sevilha levou a melhor nas duas ocasiões por 1-0.

