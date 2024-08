O Vitória de Guimarães venceu na receção aos suíços do Zurique (2-0) e carimbou a presença no play-off da Liga Conferência.

Com o conforto do 3-0 conseguido na Suíça, a equipa de Rui Borges marcou apenas no segundo tempo, por Manu (58m) e Telmo Arcanjo (70m).

Segue-se o duelo com os bósnios do Zrinjski Mostar, no play-off. A primeira mão está marcada para 21 de agosto, em Guimarães, enquanto a segunda acontece no dia 29, na Bósnia.