O Vitória de Guimarães esteve mais de uma hora a vencer a Fiorentina no Estádio D. Afonso Henriques, mas acabou por sucumbir a três minutos dos noventa. Empate a uma bola no derradeiro jogo da fase de liga da Liga Conferência, fazendo os conquistadores apurarem-se para oitavos-de-final da prova em segundo lugar.

Apenas o Chelsea fez mais do que a equipa portuguesa, que com um golo de Gustavo Silva pôs a Fiorentina em sentido. Com uma prestação bem conseguida, o conjunto de Rui Borges fica a dever a si mesmo o triunfo, após ter construindo vários lances para fazer o segundo.

Acabou por ver o conjunto de Florença chegar ao empate por Mandragora já na fase final, num momento em que a Fiorentina encostou os vitorianos na sua área. 12.º jogo consecutivo sem perder nas competições europeias por parte do Vitória de Guimarães.

Gustavo estica até abanar a rede

Com duas alterações no onze, sem os habituais pontas de lança de raiz disponíveis, Rui Borges apostou em Gustavo Silva como principal referência ofensiva. O brasileiro destacou-se com a sua mobilidade, trocando as voltas ao conjunto transalpino, que acabou por sentir dificuldades na perda da bola.

O 4.º classificado da Série A teve momentos de claro domínio, após a intensidade inicial ameaçou partir para uma noite confortável, o conjunto português passou por calafrios, mas reorganizou-se e equilibrou os pratos da balança. A meio do primeiro tempo começou a recuperar o esférico de forma cirúrgica, lançando-se rapidamente para a baliza adversária.

Foi assim que os conquistadores se colocaram na frente do marcador à passagem do minuto 33. Manu fez o corte de carrinho, entregou ao lado a Tiago Silva, que lançou Kaio César: o brasileiro enquadrou-se para o cruzamento, servindo o compatriota Gustavo Silva, que apenas teve que encostar.

Movimentação bem traçada do Vitória, a adiantar-se no marcador e a lançar-se para uma reta final da primeira parte com vários lances ofensivos. A equipa lusa desceu às cabines com a sensação que a vantagem mínima era curta para o pendor ofensivo construído.

Resistência até ao minuto 87 depois do desperdício

Foi muito menos intensa a segunda metade. Mais tática, com menor dose de risco de parte a parte e disputado maioritariamente longe das áreas. Esperava-se uma reação do conjunto «viola», Palladino fez várias mexidas na equipa – duas alterações ao intervalo –, mas a Fiorentina sentiu dificuldades para armar a resposta à desvantagem.

Bruno Varela foi, ainda assim, decisivo a meio do segundo tempo ao impedir que Kean, acabado de entrar, igualasse o encontro. Isolado, o atacante teve no guarda-redes do Vitória uma muralha que não conseguiu transpor.

No limbo entre manter o equilíbrio e lançar-se em busca do segundo, o Vitória teve audácia suficiente para construir vários lances de finalização. Foi a principal brecha da equipa portuguesa, expondo-se ao assalto final da Fiorentina, que nos minutos encostou o Vitória às cordas. A três minutos dos noventa a insistência da equipa de Florença impôs um banho de água fria no D. Afonso Henriques. Bruno Varela ainda desviou o cruzamento, a bola foi parar a Mandragora, que de pé esquerdo assinou a igualdade.

Na contabilidade final, Vitória e Fiorentina seguem diretamente para a próxima fase no mesmo lugar com que entraram para este jogo: segundo lugar para o Vitória, terceiro para os italianos.