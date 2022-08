A FIGURA: Rúben Lameiras

Esteve bem em Chaves, voltou a ser um dos mais irreverentes do Vitória no jogo da 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência. Acabou esgotado dado o jogo que fez, sempre ligado à corrente. Encarou os adversários, assumiu vários lances individuais e provocou os desequilíbrios que se lhe pediam. A sua prestação merecia mais.

O MOMENTO: golo do V. Guimarães (5’)

Cruzamento de Ogawa no lado, na meia lua Anderson Silva parou de peito. A bola escapou ao brasileiro, mas mesmo fugindo para trás Anderson conseguiu enquadrar-se para diferir um remate de pronto com o pé esquerdo. Remate forte a bater Kalinic, incrementando emoção à eliminatória logo no arranque do encontro. Foi curto.

OUTROS DESTAQUES

Anderson Silva

Esteve muito ativo no ataque do Vitória, com um jogo algo brigão e muitos duelos físicos. Fez o golo logo aos cinco minutos, um bom golo, e deu sempre muito trabalho aos adversários da defesa croata.

Colina

O mais perigoso do Hajduk Split no D. Afonso Henriques. Por vezes escondia-se do jogo, mas repentinamente desmarcou-se bem nas costas da defesa. Criou perigo a meio da primeira parte ao aparecer isolado. Falhou nas medidas do chapéu.

André Almeida

Um jogador diferenciado neste V. Guimarães. Mesmo não estando tanto em jogo como já o vimos fazer, o médio quando pegou na bola foi sinónimo de rasgo pelo corredor central para o Vitória.

Biuk

Entrou para o lugar de Colina, na segunda metade, e deu novo ânimo ao Hajduk. Muito rápido, o jovem extremo esticou o jogo quando os croatas estavam a ficar curtos no relvado.