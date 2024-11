A FIGURA: Tiago Silva

Um golo, bate o canto que dá outro e atira uma bola com estrondo ao travessão. A folha de serviço fala por si, para lá do trabalho desenvolvido no meio campo. Tiago Silva foi o motor da equipa, que se ressentiu após a saída, a meio da segunda metade. Marcou de grande penalidade antes do intervalo aquele que foi o golo inaugural do encontro, o seu terceiro golo esta temporada.

O MOMENTO: segundo golo do Vitória (59’)

Pontapé de canto cobrado por Tiago Silva no lado direito do ataque, na área aparece Manu Silva a desviar de cabeça para o segundo poste. Onde aparece óscar Rivas a finalizar com o pé esquerdo. Estreia a marcar do espanhol com um golo que acabou por ser decisivo para o triunfo.

OUTROS DESTAQUES

Óscar Rivas

Estreia absoluta do central espanhol com a camisola do Vitória. Foi uma das novidades do onze e correspondeu, dando boas indicações. Não teve, propriamente, uma noite de trabalho intenso, mas esteve sempre seguro e interventivo.

Fulnek

O canhoto de 30 anos esteve no melhor e no pior. Esteve nas principais incursões ofensivas do Mlada, a partir da esquerda, mas acabou por cometer a grande penalidade que permitiu ao Vitória adiantar-se no marcador.

Kaio César

Cada vez que o brasileiro acelerou causou calafrios aos checos. O extremo foi dos mais esclarecidos no ataque, desequilibrou e sofreu a grande penalidade permitiu ao Vitória chegar ao golo.

Trmal

De regresso a Guimarães, o guarda-redes destacou-se na baliza. Para além de dar segurança, fez duas intervenções decisivas a negar o golo a Chucho Ramirez e a Nelson Oliveira. Teve direito a volta olímpica com aplausos no final.