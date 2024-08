Ao intervalo a tarefa estava complicada, mas cinco minutos de luxo a abrir a segunda parte encaminharam o triunfo do Vitória de Guimarães sobre o Zrinjski Mostar, na primeira mão do play-off de acesso à Liga Conferência. Ao cair do pano, chegou o 3-0 e os comandados de Rui Borges colocaram a eliminatória no bolso – basta não deixar que a roubem.

Mais uma vitória da equipa de Guimarães, que segue imparável neste arranque de 2024/25: sete triunfos, 15 golos marcados e nenhum sofrido.

FILME E FICHA DO JOGO

Cumprindo aquilo que já vem sendo hábito, Rui Borges mudou quase meia equipa – cinco jogadores. Buno Gaspar, que nem sequer esteve na ficha de jogo, foi a única alteração forçada que o técnico teve de fazer. Entrou Alberto Baio para o seu lugar, enquanto Jorge Fernandes, Nuno Santos, Kaio César e Nélson Oliveira voltaram a ser titulares, relegando Villanueva, Telmo Arcanjo, Samu e Chuchu Ramírez para o banco.

O V. Guimarães desde cedo assumiu o estatuto de favorito e, a jogar em casa, tentou impor o seu jogo, à semelhança do que tem feito neste arranque de temporada. Apesar do acentuado domínio da posse de bola, os vitorianos tiveram dificuldade em acelerar a circulação e encontrar espaços na organização defensiva dos bósnios.

Já o Zrinjski mostrou superioridade no capítulo físico, a ganhar várias disputas pelo ar, nomeadamente na sequência de cruzamentos. Porém, as preocupações defensivas dos bósnios fizeram com que as ambições no ataque fossem completamente castradas – a equipa praticamente não chegou à baliza dos vitorianos.

Os primeiros cinco minutos da segunda parte definiram o desfecho da partida. Com uma atitude mais agressiva, o V. Guimarães chegou ao golo assim que teve a primeira oportunidade: o segredo estava no meio-campo.

Tomás Händel e Tiago Silva, dois dos nomes em destaque no arranque de temporada do V. Guimarães, foram os pensadores do 1-0. O primeiro descobriu o espaço para ligar com o camisola 10, que recebeu na quina da área e fez um cruzamento milimétrico para o segundo poste, onde apareceu Ricardo Mangas a finalizar (quarto golo na época).

Cinco minutos depois, a equipa de Rui Borges ganhou maior conforto no jogo. Tiago Silva chegou à quinta assistência na época, ao bater o pontapé de canto a que Toni Borevkovic respondeu afirmativamente, com a nuca, fazendo assim o primeiro golo ao serviço dos vitorianos.

Com dois golos de vantagem, a equipa minhota acalmou o jogo, mas baixou em demasia o ritmo. Foi nesse período que os bósnios vislumbraram alguns ataques. Contudo, Rui Borges apercebeu-se disso mesmo e rapidamente começou a mexer as peças do tabuleiro para estancar a reação do Zrinjski.

O banco, de resto, foi determinante. João Mendes, a voltar aos poucos após uma grave lesão, apontou o 3-0, a apenas um minuto dos 90. Já quase sem ângulo na área, o médio comprovou que é um jogador de grandes golos, com um belo remate, fruto também de um mau alívio do defesa.

O V. Guimarães ainda não fechou a eliminatória, mas segue para o ambiente duro da Bósnia com uma vantagem muito confortável. Resta agora cumprir a tarefa na 2.ª mão para garantir o bilhete para a Liga Conferência. Antes disso, ainda há uma deslocação a Vila das Aves no domingo.