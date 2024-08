Cinco bolas a zero no agregado das duas mãos. O Vitória confirmou o favoritismo alcançado na Suíça, vencendo o Zurique também em Guimarães para chegar de forma competente ao play-off da Liga Conferência Europa. Manu Silva, uma das novidades do onze, e Telmo Arcanjo apontaram os tentos do triunfo (2-0).

Ao quinto jogo oficial os conquistadores seguiram na senda dos triunfos, mantendo a baliza a zeros. Ríspidos, intensos e demasiado físicos, os helvéticos não tiveram argumentos frente a um Vitória completo, quer no jogo desta noite, quer no cômputo geral da eliminatória. Mostrou ser um canivete com mais soluções o conjunto vimaranense.

Os golos chegaram já na segunda metade do jogo, tal como aconteceu na suíça, quando o Zurique perdeu intensidade e foi mais simples sair a maior capacidade técnica do conjunto português. Perante mais de 20 mil espetadores no D. Afonso Henriques, a equipa de Rui Borges impôs-se perante o líder do campeonato suíço, não concedendo qualquer oportunidade de golo.



Cumprir com eficácia, mas sem brilho

A vantagem de três golos alcançada na primeira mão condicionou a abordagem ao jogo de parte a parte. O Vitória controlou as incidências do encontro, mas sem se expor, acabando, nos pratos da balança, por perder capacidade para se estender de forma cabal para terrenos mais ofensivos.

Obrigado a impor-se para ter uma réstia de esperança que permitisse reentrar na eliminatória, os helvéticos voltaram a ser intensos, competitivos e fortes nos duelos. Sem brilho, ainda que com eficácia, o conjunto de Rui Borges conseguiu suster o ímpeto adversário.

Com duas alterações no onze comparativamente com o triunfo em Arouca – Nuno Santos e Manu Silva jogaram nos lugares de Samu e Handel – até foi o conjunto vimaranense a conseguir articular-se com relativo perigo, assinando os únicos remates dignos de registo da primeira metade.

Domínio traduzido em golos arruma a eliminatória

Primeiro classificado do campeonato suíço, tendo apenas dois desaires em oito jogos oficiais já disputados – os jogos com o Vitória – o Zurique acabou por sucumbir na segunda metade, não tendo capacidade quer para mexer com a eliminatória quer para evitar que os números do marcador subissem.

Num remate de fora da área Manu Silva abriu o ativo quando o jogo estava perto da hora de jogo, arrumando definitivamente com as esperanças helvéticas, se é que ainda não estavam arrumadas. Bom momento do médio num remate à entrada da área com selo de golo.

Já com a questão arrumada e com o jogo partido, dando inclusive tempo para João Mendes regressar à competição após vários meses de lesão, Telmo Arcanjo estreou-se a marcar com a camisola do Vitória ao recarregar a defesa a um primeiro remate de Chucho Ramirez.

Chapa cinco na eliminatória, à terceira tentativa consecutiva o Vitória SC chega pela primeira vez na sua história ao play-off da Liga Conferência. Tem encontro marcado com o Zrinjski Mostar, da Bósnia Herzegovina.