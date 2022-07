Declarações de Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (3-0) frente ao Puskás Akadémia:

«Este resultado deveu-se a muito mérito dos nosso atletas. Tudo o que disse na antevisão mantenho. Não digam que é demérito do Puskás, foi mérito nosso. Não foram noventa minutos perfeitos, mas foram 45 muito bons, os iniciais. A primeira parte foi boa, a segunda nem tanto. Foi um jogo dentro daquilo que pedimos e dentro do que eles são capazes de fazer neste momento».

«Este tipo de jogos ajuda a criar maturidade. Neste momento é importante não perdermos o foco. Estou satisfeito pelo resultado, mas vai ser uma semana de muito trabalho, muito rigor e muita disciplina, para os fazer perceber que a eliminatória não está ganha. Não vai haver tranquilidade, vai haver o mesmo rigor, se possível aumentar a qualidade de jogo, repito, contra um adversário difícil. Jogámos contra uma equipa que ficou em terceiro lugar no campeonato húngaro, deem muito mérito aos que os jogadores do Vitória fizeram em campo».

[Aspetos positivos e negativos do jogo] «Gostei de muita coisa, e há muita coisa a melhorar. Uma das coisas que pedimos foi para nunca desligar do jogo, a reação à perda, que foi quase perfeito na primeira parte. Queremos prolongar isso no jogo, não que não quisessem, é mais devido à capacidade física desta fase da época».