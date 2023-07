Moreno, treinador do Vitória, em declarações reproduzidas pela Lusa, após a vitória por 4-3 frente ao NK Celje, na Eslovénia, em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência:



«Temos de valorizar os quatro golos marcados fora de casa, mas a entrar como entrámos, fica difícil estar em desvantagem ao primeiro minuto no primeiro jogo oficial.

Valorizo tudo o resto que a equipa fez na primeira parte. Nunca se desequilibrou a nível mental e em questões táticas. Fez uma primeira parte muito positiva, com volume de jogo ofensivo grande. Fizemos dois golos e poderíamos ter feito mais dois ou três. Faltou-nos eficácia ofensiva. Permitimos ao adversário chegar com perigo à nossa baliza, mas fomos muito melhores.

Na segunda parte, tentámos corrigir algumas coisas. O adversário faz o golo do empate, e a equipa poderia abanar, mas não foi isso que aconteceu. Conseguimos uma vantagem de dois golos, mas não podemos sofrer o último golo [4-3]. Houve coisas boas, mas também coisas a corrigir. Não saímos daqui totalmente satisfeitos, mais até pela forma como sofremos o último golo, mas saímos com uma vitória. Esta equipa é competitiva e tem qualidade. Não podemos cometer erros, porque a exigência vai ser grande ao longo da época.

A eliminatória está no intervalo. Estamos em vantagem, mas sem nenhum tipo de relaxe. Vamos precisar muito de um ambiente bom no Estádio D. Afonso Henriques [3 de agosto] e de manter esta qualidade com bola, de criar oportunidades, de ser mais eficazes e de defender melhor.

Acreditamos que a lesão do André [Silva] não é preocupante. Sofreu uma pancada e não tinha condições para continuar.»