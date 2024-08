Rui Borges quer um Vitória «ligado desde o primeiro segudo» na visita ao terreno do Zrinjski Mostar para assegurar a presença na fase de liga da Liga Conferência. O técnico do Vitória disse ter avisado os jogadores de que vão «passar por dificuldades desde o primeiro minuto» e têm de «ser capazes de lidar com elas».

«O 3-0 não nos garante nada. Temos de estar ligados desde o primeiro segundo. Temos de ser muito competitivos, porque eles são também assim. Temos de estar todos focados para passar à fase de liga da Liga Conferência, até porque não houve nenhuma equipa portuguesa a consegui-lo. Queremos engrandecer o nome do nosso clube», referiu, na antevisão ao jogo desta quinta-feira.

O técnico vitoriano reconheceu que o acesso à fase principal da Liga Conferência é importante «não só a nível financeiro», pelo encaixe imediato de 3,17 milhões de euros, mas também para «a valorização e o currículo dos jogadores» e para aumentar o coeficiente luso na UEFA, aumentando a probabilidade de Portugal voltar a passar de cinco para seis equipas nas provas europeias.

Preparado para «um ambiente bom» no Estádio Bijeli Brijeg, recinto com capacidade para nove mil espetadores em Mostar, Rui Borges perspetivou um Zrinjski a tentar «condicionar mais rapidamente» os vimaranenses em comparação com o jogo no D. Afonso Henriques.

Apesar de confessar tristeza pela derrota frente ao AVS (1-0), na terceira jornada da Liga portuguesa, após um ciclo de sete triunfos seguidos, o treinador recusou que esse desfecho seja «um abanão» para o grupo, até porque o plantel está «sempre alerta» para competir.

«Eles nunca se têm mostrado confortáveis com o que temos feito. São ambiciosos, têm demonstrado esse querer ganhar. Foi o que fizemos [no domingo] e o que vamos querer fazer amanhã [quinta-feira], iguais a nós próprios, com a mesma atitude, com a mesma vontade e com qualidade», prometeu.

O Zrinjski Mostar-Vitória está agendado para as 19h00 desta quinta-feira, na Bósnia-Herzegovina.