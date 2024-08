Rui Borges, treinador do Vitória, em declarações na sala de imprensa do D. Afonso Henriques, após a vitória por 3-0 frente ao Zrinjski, na primeira mão do play-off da Liga Conferência:



«Foi um jogo muito difícil. Pegámos no jogo na primeira parte. O adversário perdeu um pouco de tempo na primeira parte, o que é estranho, mas faz parte. Fizemos tudo o que tínhamos identificado. Faltou-nos ser mais agressivos nas zonas de finalização. Também poderíamos explorar mais a profundidade pelos laterais. Disse aos jogadores ao intervalo para não perderem o equilíbrio emocional ao intervalo. Entrámos com um golo e, felizmente, fizemos o segundo logo a seguir.

Tivemos algumas dificuldades entre os 60 e os 75 minutos, por cometermos alguns erros na pressão. Contivemos bem as bolas paradas do adversário. No final, fomos competentes. Coroámos a exibição com o 3-0. Estou feliz por o [João] Mendes voltar aos golos após muito tempo de paragem. Os jogadores tiveram um compromisso muito bom. Só posso estar feliz pelo que fizeram.

Fomos muito competitivos, muito intensos, com boas reações à perda da bola. Estávamos frescos fisicamente. Todos os jogadores estão ‘ligados’ à ‘corrente’. Os jogadores respondem sempre e acreditam no meu discurso. Sou honesto com eles. Vamos seguir o nosso caminho. Nem sempre as coisas vão correr bem.

Temos de ser sérios e competentes contra uma equipa que vai ser mais agressiva na segunda mão, em sua casa, com um ambiente mais hostil para nós [em 29 de agosto]. Vamos estar rigorosos contra o jogo deles, com muitas bolas aéreas e bolas paradas. Para já, penso no jogo com AVS [no domingo].

O Bruno Gaspar não jogou, porque levou uma pancada no jogo anterior [com o Estoril Praia] e não estava a 100 por cento. O Alberto esteve muito bem e o Miguel Maga, que ainda não tinha jogado nesta época, fez 20 minutos com muito boas decisões. O Kaio César sentiu um desconforto e saiu. Não parece algo grave.»