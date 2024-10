Rui Borges, treinador do Vitória de Guimarães, em declarações após a vitória sobre o Djurgarden (2-1), na segunda jornada da fase de liga da Liga Conferência:

«O recorde [de oito vitórias seguidas por uma equipa portuguesa nas competições europeias] deixa-nos orgulhosos: o clube, os seus adeptos, a equipa, os jogadores, todo o staff que diariamente trabalha merece ter esses recordes.

O Vitória merece estar nesses grandes palcos e estar nesses grandes jogos. Orgulha-nos enquanto cidade e clube, mas, a partir de amanhã [sexta-feira], estamos focados no jogo com o Estrela da Amadora [para a Liga].

O segredo está no espírito de equipa. Foi competitiva. Teve noção daquilo que ia ser exigido num jogo com bom ambiente, num campo difícil, sintético. Claramente o adversário estava a tentar perceber como nos podia ferir. Foi também prático. Em alguns momentos, não fugimos à nossa maneira de jogar, a querer sair com bola, com critério e qualidade. Expusemo-nos em alguns momentos a transições ofensivas. Conseguimos anulá-las.

Era importante estarmos muito perto uns dos outros como equipa. A adaptação ao sintético levava-nos, em alguns momentos, a não ser tão rápidos nas reações. Quanto mais juntos estivéssemos, melhor. O relvado sintético não permite muito jogo interior. Qualquer má receção ou perda de bola dá uma transição para o adversário. O sintético condiciona, mas adaptámo-nos. Soubemos quando pressionar e quando recuar. Soubemos interpretar o jogo e um adversário muito forte em duelos e nas bolas paradas.

O espírito de equipa é fantástico. Muitos jogadores que não têm jogado deram uma resposta fantástica. Se não tivesse ganhado hoje, era o pior treinador do mundo por ter mexido muito. Como ganhei, vão dizer que sou um bom líder. Sei o que os jogadores trabalham todos os dias. Fiquei feliz pela resposta de todos eles. Estes jogadores [que entraram] merecem isto, por tudo o que têm dado aos que têm jogado mais. Temos de ver que temos jogos muito seguidos. Este envolvia um relvado sintético e duas viagens de avião com quatro horas.»