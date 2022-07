Declarações de Tiago Silva, jogador do Vitória de Guimarães, na zona mista do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (3-0) frente ao Puskás Akadémia no qual apontou um dos golos do triunfo:

«Ainda é muito precoce nós dar a eliminatória por terminada, ainda termos um jogo, frente a uma equipa muito complicada, muito agressiva, e sabemos que na Hungria vai ser muito disto, contacto físico, e temos de estar preparados. Três zero dá uma boa almofada, mas não nos garante nada».

«O segredo foi trabalho, atitude e qualidade, porque revelámos que somos uma boa equipa a jogar em casa com os nossos adeptos. Vamos à Hungria a tentar ganhar».

[Golo] «Foi emotivo para mim, não só pela beleza do golo, mas pelo que significou para a equipa. Foi um golo que deu alguma tranquilidade e incendiou o estádio. Deu moral para encarar o resto do jogo».

[Como é que a equipa lidou com a troca de treinador?] «A equipa lidou muito bem, a resposta foi dada dentro de campo. São coisas que nos ultrapassam, quem manda decide e temos de acatar, a equipa estava preparada e tenho a certeza que ia dar uma boa reposta».