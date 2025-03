Na tarde desta quinta-feira, antes do V. Guimarães-Betis, da segunda mão dos «oitavos» da Liga Conferência, as autoridades tiveram de entrar em ação e neutralizar grupos de adeptos espanhóis que procuravam distúrbios, com paus e garrafas na mão.

O grupo organizado passeava pelas ruas de Guimarães antes da intervenção da polícia, que acabou por encostar todos os envolvidos à parede para evitar maiores desenvolvimentos.

De referir que este núcleo de adeptos foi também responsável por desacatos e lançamento de artefactos pirotécnicos na última madrugada.

Ora, a partir das 20h, o Maisfutebol vai estar a acompanhar AO MINUTO o V. Guimarães-Betis, jogo que vale um passaporte para os quartos de final da Liga Conferência. Os Conquistadores são a única portuguesa em ação nas competições europeias.