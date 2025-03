O Vitória de Guimarães recebe esta quinta-feira os espanhóis do Betis no Estádio Dom Afonso Henriques, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Conferência, depois do sensacional empate 2-2 no Benito Villamarín. Um jogo para acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol a partir das 20h00.

Mais um capítulo na espetacular campanha dos minhotos na Europa que, esta noite, podem fazer história e igualar a melhor prestação do clube nas competições europeias, depois dos quartos de final na Taça UEFA na longínqua temporada de 1986/87.

A antevisão de Luís Freire: «Estamos mais perto de fazer história»

Luís Freire deverá recuperar o melhor onze, depois das «poupanças» que apresentou frente ao Boavista na última jornada da Liga. Bruno Gaspar e Jesús Ramírez estão recuperados das respetivas lesões e voltam a estar à disposição do treinador, enquanto Nuno Santos também volta a ser opção depois de ter cumprido castigo frente aos «axadrezados». De volta às opções iniciais devem estar ainda Villanueva, Hevertton Santos, Tiago Silva, Úmaro Embaló e Nelson Oliveira. Fora de combate está apenas Gustavo da Silva.

Do lado do Betis, Manuel Pellegrini também deverá recuperar vários jogadores que «descansaram» na última jornada da liga espanhola frente ao Las Palmas, como serão os casos de Fran Vieites, Romain Perraud, Marc Bartra, Aitor Ruibal, Sergi Altimira e Cedrik Bakambu.

O Maisfutebol vai estar no Estádio Dom Afonso Henriques, a partir das 19h00, para lhe contar tudo sobre este jogo.

Confira as equipas prováveis na galeria associada