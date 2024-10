O Vitória de Guimarães estabeleceu, esta quinta-feira, um novo recorde de vitórias seguidas de um clube português nas competições europeias da UEFA, ao bater o Djurgarden na Suécia (1-2), na 2.ª jornada da fase de liga da Liga Conferência.

A equipa treinada por Rui Borges descolou da marca de sete vitórias do Sporting de Braga, na época 2008/09, com Jorge Jesus ao comando (entre a Intertoto e a Taça UEFA).

A sequência de oito triunfos do Vitória começou na 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência, fase em que bateu o Floriana (0-1 fora, 4-0 em casa). Na 3.ª pré-eliminatória, venceu o Zurique (3-0 fora, 2-0 em casa). No play-off, bateu o Zrinjski Mostar (3-0 em casa, 4-0 fora). Já na fase de liga, antes do Djurgarden, recebeu e venceu o Celje, por 3-1.