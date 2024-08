Mario Ivankovic, treinador do Zrinjski Mostar, em declarações na sala de imprensa do D. Afonso Henriques, após a derrota por 3-0 frente ao Vitória, em jogo do play-off de acesso à Liga Conferência:



«Na primeira parte, o Vitória jogou muito melhor. Não conseguimos acompanhar o ritmo. A entrada na segunda parte foi o nosso pior momento no jogo. Depois criámos algumas situações para reduzir a diferença, mas não foram suficientes. Não deveríamos ter sofrido o último golo. Foi um erro clamoroso.

Seria mais confortável ir para a segunda mão com 2-0 em vez de 3-0. Vamos jogar em casa na segunda mão, teremos os nossos adeptos. Tenho consciência da diferença de qualidade entre as equipas. O Vitória fez substituições e apresentou jogadores tão bons como os que tinham saído. Vamos tentar fazer o melhor jogo possível na segunda mão. Queremos ser mais agressivos e perigosos. Mantemos a esperança.»