West Ham, AZ Alkmaar e Basileia venceram na noite desta quinta-feira, respetivamente, o Steaua, o Dnipro e o Pyunik, nos jogo das 20 horas, da primeira jornada da Liga Conferência. À mesma hora, nos restantes cinco jogos, houve cinco empates.

Em Londres, e com um ambiente de homenagem à Rainha de Inglaterra, que faleceu esta quinta-feira, o West Ham deu a volta ao resultado e venceu o Steaua por 3-1, depois de ter estado a perder com um golo de Cordea (34m). Foi já na segunda parte que Jarrod Bowen (69m, penálti), Emerson (74m) e Michail Antonio (90m) deram a vitória aos ingleses, que estão na liderança de um grupo B que, à tarde, já tinha tido a vitória do Anderlecht, graças a um golo do português Fábio Silva.

No grupo E, o AZ Alkmaar venceu os ucranianos do Dnipro em Kosice, na Eslováquia, por 1-0, num resultado que vale a liderança isolada. No outro jogo do grupo, houve nulo no Vaduz-Apollon.

No grupo F, tudo igual a fim da primeira jornada, fruto dos empates sem golos, quer no Molde-Gent, quer no Shamrock Rovers-Djurgarden.

No grupo G, a jornada fechou com o empate a uma bola no Sivasspor-Slavia Praga, já depois do empate, também a uma bola, entre Ballkani e Cluj, horas antes.

Finalmente, no grupo H, o Basileia assumiu a liderança fruto da vitória por 3-1 na receção ao Pyunik. Slovan Bratislava e Zalgiris não saíram do 0-0.