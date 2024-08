O treinador do Zrinjski Mostar, Mario Ivankovic, pediu «energia» à equipa para superar o Vitória de Guimarães e chegar à fase de liga da Liga Conferência. O técnico considerou a derrota por 3-0 no D. Afonso Henriques uma «má exibição» da sua equipa e realçou que a sua equipa deve «impor o ritmo desde o primeiro minuto» e jogar «um nível superior ao de Portugal» para discutir o play-off.



«O Vitória é tecnicamente refinado. Se entrarmos com menos energia do que eles, o que aconteceu na primeira mão acontecerá na segunda. No primeiro jogo, não estivemos nem a 50 por cento de nossas capacidades. Se estivermos no nosso melhor amanhã [quinta-feira], podemos esperar um resultado positivo», disse, na antevisão ao duelo desta quinta-feira.



À espera de «um jogo difícil e exigente», o croata disse que o Zrinjski Mostar vai tentar «um resultado positivo» e «eventualmente passar» à próxima fase, adiantando que até treinaram grandes penalidades.

Mario Ivankovic frisou ainda que os seus jogadores sabem «quanto o jogo significa» para o Zrinjski, tendo rejeitado a ideia de que o play-off com os vimaranenses constitua apenas «uma espécie de cereja no topo do bolo», após as eliminações do Bravo (Eslovénia), na segunda pré-eliminatória, e do Botev Plovdiv (Bulgária), na terceira pré-eliminatória.

Os bósnios vão defrontar o Vitória sem Josip Corluka, Ivancic e Posavec, lesionados, confirmou ainda o treinador.

O Zrinjski Mostar recebe o Vitória de Guimarães em jogo da segunda mão do play-off da Liga Conferência de futebol, na quinta-feira, a partir das 19h00.