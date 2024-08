O FC Zurique, da Suíça, é o adversário do Vitória de Guimarães na 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência.

Os helvéticos confirmaram o apuramento para a próxima fase com o empate sem golos na visita aos irlandeses do Shelbourne, treinados por Damien Duff, esta quinta-feira.

A equipa comandada por Ricardo Moniz, que conta no plantel com o português Rodrigo Conceição, joga a primeira mão em casa, a 8 de agosto. Uma semana depois, no dia 15, Vitória e Zurique reencontram-se, no Estádio D. Afonso Henriques.

O vencedor segue para o play-off, cujo sorteio se realiza na próxima segunda-feira, dia 5, em Nyon, na Suíça.