O V. Guimarães anunciou que todos os sócios terão entrada gratuita no D. Afonso Henriques no jogo de quarta-feira com os bósnios do HSK Zrinjski Mostar, a contar para a 1.ª mão do play-off da Liga Conferência.

Numa nota publicada no site oficial, o clube minhoto lembra que os sócios sem lugar anual que pretendam assistir ao encontro terão de apresentar a quota de agosto regularizada e levantar um bilhete para aceder às bancadas.

Para o público em geral há ingressos à venda por 10 e 15 euros.

O V. Guimarães-HSK Zrinjski Mostar está marcado para as 17h45 de quarta-feira.