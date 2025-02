Portugal venceu esta quarta-feira a Bélgica por 0-1 na segunda jornada da Liga das Nações feminina. A seleção lusa volta a conquistar pontos depois do empate frente à Inglaterra na primeira ronda da competição.

Uma exibição convincente das comandadas por Francisco Neto foi o suficiente para a vitória mas foram muitas as oportunidades para um resultado mais dilatado na partida.

Reveja aqui o filme do encontro.

As «Navegadoras» viajaram até à Bélgica para a tentar voltar a pontuar no grupo 3 da Liga A da Liga das Nações. No entanto as belgas começaram melhor e foram alguns os lances de perigo a rondar a baliza de Patrícia Morais, no entanto, sem conseguir marcar.

Portugal respondeu e três lances quase consecutivos levaram os muitos adeptos portugueses à «ponta das suas cadeiras».

Primeiro Jéssica Silva sozinha na área belga mas com a jogada a ser anulada por fora-de-jogo. Depois, Catarina Amado cruzou, Jéssica Silva conseguiu desviar a bola para Andreia Norton mas a médio do Benfica atirou ao lado.

Ao minuto 12, Jéssica Silva que voltou a estar envolvida em mais uma jogada de perigo tirou a guarda-redes belga do caminho, assistiu Joana Marchão, no entanto, a jogadora do Servette rematou em cheio no poste esquerdo.

A primeira parte ficou ainda marcada pelo violento choque de Catarina Amado com Missipo, à passagem do minuto 23 que obrigou Francisco Neto a realizar uma substituição forçada, fazendo entrar Lúcia Alves.

O segundo tempo não podia ter começado da melhor forma para Portugal. Jéssica Silva, sempre a avançado do Gotham FC, voltou a fazer das suas e conquistou uma grande penalidade. Tentou cruzar para o meio da área belga mas Tysiak cortou a bola com o braço.

Carole Costa foi chamada para converter o penálti e não falhou. Guarda-redes para um lado, bola para o outro e Portugal na frente do marcador.

Jéssica Silva, esteve sempre ligada à corrente na partida, e quase dilatou a vantagem ao minuto 60. Ganhou a posição, ficou isolada frente à guardiã belga, no entanto, rematou à figura.

Até ao final as «Navegadoras» continuaram quase sempre por cima do encontro e Andreia Jacinto teve nos pés uma oportunidade de ouro para aumentar a vantagem no marcador à passagem do minuto 80, mas a médio permitiu a defesa de Lichtfus.

Portugal acabou mesmo por vencer o encontro e à condição lidera o grupo 3 da Liga A da Liga das Nações feminina.