Portugal recebeu e venceu a Irlanda do Norte por 4-0 e somou a terceira vitória consecutiva no Grupo B3, desta Liga das Nações.

Sem qualquer golo sofrido nos primeiros dois encontros da prova, as «navegadoras» entraram confiantes e através de Jéssica Silva e Kika Nazareth criaram as primeiras oportunidades.

Com algumas tentativas de perder tempo, a Irlanda do Norte quebrou o ritmo do jogo e apenas de bola parada Portugal conseguiu criar perigo. Lúcia Alves foi derrubada dentro da área e da marca dos onze metros, Carole Costa não tremeu e finalizou para o fundo da baliza. Este foi o terceiro golo da defesa do Benfica nesta fase da prova, todos eles através do castigo máximo.

Só que o que parecia ser um jogo difícil, perante o bloco baixo da formação do Reino Unido, tornou-se numa segunda parte de alta qualidade das comandadas de Francisco Neto. À boleia de uma sensacional Lúcia Alves, Portugal ampliou a vantagem aos 49 minutos, com uma «chapelada» da lateral portuguesa, sem qualquer hipótese para a guardiã norte-irlandesa.

Dois golos de vantagem permitiram à seleção nacional controlar melhor o encontro, de tal forma que apenas nos minutos finais voltaram à carga. O título deste artigo conta toda a história, já que a recém-entrada Catarina Amado quis «imitar» a compatriota e na cara de Burns, picou a bola para o 3-0.

Perante uma plateia recheada no Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, as contas do encontro só ficaram fechadas com um toque de goleada, aplicado pela estrela do encontro. Sem desistir de um único lance, Lúcia Alves mostrou raça dentro da área e antecipou-se à adversária para fazer o «bis», que confirmou novo triunfo nesta fase de grupos.

Portugal prepara agora a visita ao terreno desta mesma Irlanda do Norte, no próximo dia 4 de junho, num jogo que pode confirmar a subida das «navegadoras» até à principal divisão desta Liga das Nações.