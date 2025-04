A seleção feminina da Bélgica surpreendeu a Inglaterra, esta terça-feira, e, com este resultado, baralhou por completo o grupo de Portugal que, também esta terça-feira, foi atropelado pela Espanha (1-7). Com estes resultados, as campeãs do mundo ficam destacadas no primeiro lugar, mas a seleção comandada por Francisco Neto ainda pode alcançar as inglesas no segundo lugar.

Olhando para a classificação deste grupo, a Espanha, com 9 pontos em três jogos, já está com um pé na Final Four, enquanto a Inglaterra segue no segundo lugar, com 7 pontos, mas recebe ainda Portugal e vai ter de ir jogar a Espanha.

Portugal soma quatro pontos e ainda pode chegar ao segundo lugar, mas, para isso, terá de vencer em Inglaterra, a 30 de maio, já depois de ter empatado com as inglesas num jogo realizado em Portimão (1-1).

A Bélgica somou os primeiros três pontos e também está na corrida, mas vai ainda receber a Espanha, antes de vir jogar a Portugal, a 3 de junho, na última ronda desta fase de grupos.

Esta terça-feira, contra todas as expetativas, as belgas chegaram ao intervalo a vencer a Inglaterra por 3-1. Wullaert abriu o marcador, logo aos 4minutos, enquanto e Vanhaevermaet bisou aos 16m e 29. A Inglaterra ainda reagiu e reduziu a diferença, numa grande penalidade convertida por Mead, mas, na segunda parte, só conseguiu reduzir a diferença para 2-3, com um segundo golo marcado por Agyemang.

Recordamos que os dois primeiros classificados seguem para a Final Four, o terceiro joga um play-off de manutenção, enquanto o quarto classificado cai para a Liga B da Liga das Nações.

A classificação atualizada do Grupo A3, ao fim de quatro jornadas: Espanha, 9 pontos; Inglaterra, 7; Portugal, 4; Bélgica, 3.