A seleção feminina portuguesa de futebol prepara-se para enfrentar a Bélgica esta terça-feira, no Estádio do Marítimo, no Funchal, num jogo crucial da Liga das Nações feminina. O selecionador Francisco Neto fez a antevisão do duelo e foi claro sobre a abordagem da equipa.

«O nosso pensamento é nos três pontos. Sabemos que na parte final do jogo poderemos jogar com dois resultados, mas isso será sempre depois dos 90 minutos, quando a árbitra levantar o tempo extra, e aí jogar um bocadinho com isso», afirmou o técnico em conferência de imprensa.

O Selecionador nacional de futebol feminino reconheceu ainda que apesar da vitória frente à belgas na primeira volta do grupo, os duelos frente à Bélgica são sempre «decididos nos pormenores».

«Os nossos últimos jogos com a Bélgica têm sido sempre muito equilibrados e decididos nos pormenores. É uma equipa que tem vindo a crescer desde que a nova treinadora entrou e tem aperfeiçoado os seus processos», disse.

Apesar da derrota pesada frente à Inglaterra [6-0] na última jornada, Francisco Neto já olha para o futuro e mostrou-se confiante para o jogo frente à Bélgica.

«Esse tipo de resultados não têm acontecido muito nos últimos anos. Sabemos o que temos de fazer para melhorar e isso precisa de tempo. Sabemos o porquê das coisas e estamos a trabalhar para dar um passo em frente e fazer crescer a equipa».

Dolores Silva, a jogadora escolhida para marcar presença na conferência, assumiu a responsabilidade pelo mau resultado frente às inglesas no último jogo.

«Não correu bem e não é assim que queremos representar Portugal, mas faz parte. Agora é pensar já no jogo de terça-feira, que preparámos da melhor forma possível».

O encontro, marcado para as 18h, coloca frente a frente Portugal [no terceiro lugar com quatro pontos] e Bélgica [quarta classificada com três pontos]. Um empate é suficiente para que as «Navegadoras» evitem a despromoção direta e o jogo terá acompanhamento ao minuto, aqui no Maisfutebol.